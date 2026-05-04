米ニューヨーク市のジュリアーニ元市長（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市のジュリアーニ元市長（81）の広報担当者は3日、ジュリアーニ氏が入院しているとX（旧ツイッター）で明らかにした。「重篤だが、容体は安定している」としている。米メディアによると、南部フロリダ州の病院に入院しているが、詳細は不明。ジュリアーニ氏は1日、自身のトーク番組の冒頭にせき込んで「声の調子が少し良くない」と