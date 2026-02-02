マクドナルド「スパチキ」終了へ SNS惜しむ声「悲しすぎる」「今までありがとう」
マクドナルドは今月2月より、ハンバーガー「スパチキ(スパイシーマックチキン)」と、チキン「シャカチキ」に付属するシーズニング「レッドペッパー味」を“なくなり次第終了”とする。
【画像】2月より“なくなり次第”終了となる「スパチキ」
2025年12月26日、公式ホームページにて「一部メニュー見直しのお知らせ」として案内していた。
なお当時の発表で、「スパチキ(スパイシーマックチキン)」を終了とするが、「新たにお得なバーガーを展開予定です。(改めてお知らせいたします)」と報告。また、シャカチキのシーズニング「チェダーチーズ味」については「引き続きお楽しみいただけます」と案内していた。
メニュー変更の理由について「定期的に商品ラインアップを見直しており、その一環として、以下の商品の販売を終了・切替えをさせていただきます」などと説明。「2026年もお客様により魅力的でマクドナルドらしい商品のご提供に努めてまいります」と呼びかけていた。
「スパチキ」終了について、SNSでは「緊急でスパチキ」「今回つわりで入院して退院してからずっとお世話になってたので販売終了悲しすぎる」「できるだけ食べておかないとだ 悲しすぎる」「さよならスパチキ。お世話になりました」「今までありがとう…」など、惜しむ声が多数寄せられている。
