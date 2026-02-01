お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、第2子誕生を発表した。

お笑いタレント・ケンドーコバヤシの結婚＆第1子誕生を祝福していた有吉だったが、突然「かくいう私も第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという」と突然の発表。

共演者が「本当ですか?」と驚きの声を上げると、有吉は「そうなんです」と事実だと認めた。

「だからこの1週間、2週間ぐらいの間は妻も不在で、私はワンオペで子供の面倒を見ております。子供を抱いたまま病院に行ったりなどで、激烈に疲れております」と振り返っていた。

また「実はインスタの方には足の裏の写真を、におわせ投稿してしまったんですけども。自分の足の裏なんですけど」とボケながらも「何人か“2人目が生まれたんですか?”って人はいましたけどね」と笑いながら語っていた。

有吉は21年4月1日に元日本テレビで、フリーアナウンサーだった夏目三久さんと結婚。24年3月に第一子誕生を報告している。