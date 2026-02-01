オードリーの若林正恭が、レギュラー出演するラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送ほか）を2週連続で欠席した。

「若林さんは1月24日深夜の放送に続き、31日深夜の放送も欠席しました。番組冒頭、相方の春日俊彰さんから、若林さんは“喉の不調”により休みを取ったと明かされました。通常の番組では、若林さんのフリートークがメインコーナーのひとつのため、イレギュラーな放送となりました」（スポーツ紙記者）

今回の欠席を受け、Xでは若林の“ハードスケジュール”ぶりを絡めた心配の声も並ぶ。

《昨日の放送も若林さんお休みだったんだ。スーパーボウルがあるし、来週佐久間さんのラジオに出演されるから大事を取った方が良いものね》

《来週の若林さんは水曜深夜に佐久間さんのゲスト→飛行機でアメリカ→アメリカからラジオ→スーパーボウルのロケだからかなりハードだよな》

《若林さーん!心配だーーー!次の水曜は佐久間さんのラジオ生出演だけど…元気にアメリカ行ける事を祈ってる》

若林は、2月4日深夜放送の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）へのゲスト出演が予定されている。

「佐久間さんの番組に、若林さんがゲスト出演するのは約6年半ぶりとなります。佐久間さんとオードーリーは『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で、プロデューサーと出演者としてタッグを組んでいるため、ディープなトークに期待したいところですが、若林さんの長引く体調不良により、本当に生出演できるのか、別の意味で注目を集める形となっています」（放送作家）

若林は佐久間氏のラジオ出演後、現地時間2月8日におこなわれるNFLの優勝決定戦であるスーパーボウルの取材のため、米国の渡航を控えている。2026年のスーパーボウルはカリフォルニアでおこなわれ、日本からはおよそ10時間のフライトとなる。

「2月7日深夜のラジオは、アメリカからの生放送が予定されています。番組には、アメリカ在住でプライベートでも親交のある、同期芸人のピース・綾部祐二さんのゲスト出演も告知されています。若林さんは2017年1月、インフルエンザで番組を欠席していますが、2週連続は異例のケースです。渡米を前に、体調を整えるため大事を取って休んでいるといいのですが……」（同前）

まずは体調回復に務めてほしいところだ。