1·î¤ÏµÏ¿Åª¾¯±«¡¡µþÅÔ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â±«¤Î¾¯¤Ê¤¤1·î¤Ë¡¡¼¡¤Î±«¤Ï¤¤¤Ä?
2026Ç¯1·î¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µþÅÔ»Ô¤äÌ¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¡¢1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÅý·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ¡Ö0.0¥ß¥ê¡×¤ÎÃÏÅÀ¤â
2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é1¤«·î¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Î¾¶ËÃ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ¤¬¡Ö0.0¥ß¥ê¡×¤À¤Ã¤¿ÃÏÅÀ(°ìÉô)¤Ç¤¹¡£
¡¦¿å¸Í»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤Ï1942Ç¯°ÊÍè
¡¦Á°¶¶»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤Ï2011Ç¯°ÊÍè
¡¦¹ÃÉÜ»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤Ï2011Ç¯°ÊÍè
¡¦ÀÅ²¬»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤Ï2011Ç¯°ÊÍè
¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¡¦µþÅÔ»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¡¦¿À¸Í»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¡¦²¬»³»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¡¦¹âÃÎ»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤Ï2011Ç¯°ÊÍè
¡¦ÂçÊ¬»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¡¦µÜºê»Ô¡¡¡¡1·î¤Î·î¹ß¿åÎÌ0.0¥ß¥ê¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ
¢¨¹ß¿åÎÌ¡Ö0.0¥ß¥ê¡×¤È¤Ï¡¢0.0¥ß¥ê¤«¤é0.4¥ß¥êÄøÅÙ(1»þ´Ö¹ç·×¤¬0.5¥ß¥ê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤)¤Î¹ß¿å¤ò»Ø¤·¡¢Ìµ¹ß¿å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¼¡¤Î±«¤Ï?
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£2Æü(·î)¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤¦µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(¶â)¤È7Æü(ÅÚ)¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À²Å·¤¬Â³¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2·î¤â±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¡³é¿å·¹¸þ¤¬Â³¤¯
ÀèÆü1·î29Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î1¤«·îÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢11·îÃæ½Üº¢¤«¤é¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³é¿å¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢2·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤ÉÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¿å¤òÂçÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡»³²Ð»ö¤ËÃí°Õ
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£»³²Ð»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¾Ã²Ð¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê²²Ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢µÊ±ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÊ±ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤¿¤Ð¤³¤Ï²Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢µÛ¤¤³Ì¤ÎÅê¤²¼Î¤Æ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢·ÈÂÓÍÑ³¥»®¤ò»È¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¡¡²ÐÍ·¤Ó¤â¡¢»³²Ð»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê²Ð¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÐÍ·¤Ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£