鳴門観光！「本家松浦酒造場」日本酒好きなら一度は訪れてみたい！酒蔵体験プログラム

創業1804年文化元年、本家松浦酒造場、登録有形文化財にも指定されている歴史的な建造物を現代へ残し、修復作業を行いながら現在営業されています。伝統と歴史を大切にし、鳴門鯛ならではの酒造りのためのこだわり、酒造場ならではの知識を活かした特別な4つのツアーが新登場！日本酒好きなら一度は訪れてみたい夢のような体験型プログラムをご紹介します。

「本家松浦酒造場」酒蔵体験プログラム

日帰りで楽しめる試飲体験付きのコースから、1泊2日で日本酒作りに参加できる夢のようなリアル蔵人体験。お酒好きにはたまらない4つのツアーをご紹介。

梅コース酒ラベル見方セミナー「酒の寺子屋」＆酒蔵内見学

日本酒のラベルには「大吟醸」「吟醸」などの表記がありますが、精米歩合や原料の割合にて異なる表記が記載されております。

わかりやすい解説つき

日本酒には、純米酒・本醸造酒・吟醸酒の3種類があり、米・米麹・水のみを使用し作られたお酒が”純米酒”、醸造アルコールを混ぜて作られたお酒が、”本醸造酒”・”吟醸酒”。ここから更に精米歩合と異なる製法により、更に8種類へと分類されます。

分類シートが手元に用意され、8種類に分類された日本酒と異なる３種のお酒をラベルの見方と、わかりやすい解説と共にテイスティング。

阿波の箱肴

徳島食材の肴が詰まった「阿波の箱肴」と一緒に、テイスティングを楽しむ事ができます。(竹・五感で味わう日本酒探求コース)

発酵タンクの見学（ASMR）

普段は一般の方が入る事のできないエリアを見学できるのが、この特別なツアーの見どころ。「発酵タンクの見学（ASMR）」では、実際の作業風景を見学。

特別に醸造中の発酵タンクにて酵母が奏でる”発酵の音”を高性能収音マイク・ヘッドフォンでASMR体験！発酵する音をリアルに、耳で聴く事ができます。

登録有形文化財にも指定されている歴史的な建造物

本家松浦酒造さんは、登録有形文化財にも指定されている歴史的な建造物(本家松浦酒造場長屋門)です。

創業当時から現在へと受け継がれたお部屋や道具など、大変貴重な品々が残されており、解説と照らし合わせながら見学する事ができます。

酒蔵に来たときのお楽しみといえば、お気に入りのお酒を見つける事。

しぼりたて生酒の若々しさが特長の「鳴門鯛 吟醸しぼりたて生原酒」(生缶)、フルーティでスッキリした味わいが特徴の「ナルトタイ 純米原酒 水ト米」など、パッケージデザインもオシャレなものがたくさんあります。

十代目蔵元 松浦素子さん

酒蔵体験プログラムでは、梅・竹・松・極の4種類のプログラムを用意しており、お酒のラベルの見方やテイスティング、酒蔵内見学など、日本酒好きにはたまらない、美食と日本酒とのマリアージュを楽しめるプログラムも登場！

特別な鳴門の旅を次回へ引き続きご紹介します。

本家松浦酒造場



徳島県鳴門市大麻町池谷字柳の本19番地

088-689-1110

酒蔵体験プログラム



梅コース

酒ラベル見方セミナー「酒の寺子屋」＋案内人付き酒蔵見学

※上記内容に加え「阿波肴箱」をセットにしたオプションもご用意

所要時間 約1時間30分

人数 最少6名 ～ 最大30名

竹コース

発酵タンクの見学（ASMR）＆徳島食材の肴「阿波箱肴」＋「梅コース」

所要時間 約2時間

人数 最少6名～最大10名

※詳しくは、本家松浦酒造ホームページにてご覧ください。