超高速インターネット！CCNet「CCNet光10ギガ」

愛知県、岐阜県、三重県でケーブルテレビおよびインターネット事業を展開するＣＣＮｅｔ。

ＣＣＮｅｔが提供する超高速光インターネットサービス「ＣＣＮｅｔ光10ギガ(最大通信速度10Gbps)」のサービス提供エリアにおける整備が完了したことが発表されました。

CCNet「CCNet光10ギガ」

ＣＣＮｅｔは、2026年1月13日(火)より岐阜局エリア(美濃加茂市、川辺町、八百津町)での提供を開始し、サービス提供エリアにおける10ギガ対応ネットワークの整備が完了しました。

この整備完了により、ＣＣＮｅｔの提供エリア内では、超高速・大容量通信を前提としたインターネット環境の提供が可能となります。

近年、動画配信サービスの高度化、オンラインゲームの高性能化、テレワークやクラウド活用の拡大などにより、通信インフラに求められる性能は年々高度化しています。

「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」は、複数端末の同時利用や大容量データ通信においても安定した通信品質を実現し、快適なデジタル環境の構築を支える基盤として、地域の多様なニーズに対応します。

ＣＣＮｅｔは、地域密着型の通信事業者として、今後も持続的なネットワーク高度化とサービス品質の向上に取り組み、地域社会の発展およびデジタル化の推進に貢献していきます。

提供エリア

提供開始時期(美濃加茂市、川辺町、八百津町)：2026年1月13日(火)

「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」の提供エリアを紹介します。

愛知県

春日井市小牧市犬山市扶桑町大口町名古屋市緑区豊明市東郷町日進市豊川市

岐阜県

加茂郡白川町各務原市本巣市養老町美濃加茂市川辺町八百津町

三重県

三重郡川越町朝日町桑名市多度町

※提供可否は、建物・設備条件等により異なる場合があります。

プロモーション施策 “ヤバイ！はやい！ＣＣＮｅｔ！”

ＣＣＮｅｔでは、通信インフラの高度化とあわせて、ブランド価値向上を目的としたプロモーション施策にも継続的に取り組んでいます。

その一環として、プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」を起用したWEB CMシリーズ “ヤバイ！はやい！ＣＣＮｅｔ！”第2弾 を、2025年11月1日より公開しています。

このCMでは、防災・防犯情報の発信、セット割による利便性、快適なネットワーク環境といったＣＣＮｅｔの提供価値を、3つのテーマで分かりやすく表現し、地域の皆さまにとって“身近で頼れる通信サービス”であることを訴求しています。

第2弾WEB CM ラインナップ

「地元見守りヒーロー」篇「セットがオトク」篇「○×クイズ」篇

特設サイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/

ＣＣＮｅｔのサービス特徴

「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」以外にも、利用者の生活をサポートする様々なサービスが展開されています。

選べる料金プランと充実のサポート

インターネットサービスは、手軽にはじめられる高速1Gプランと、エリア内最速の超高速10Gプランを用意。

また、24時間対応の「電話サポート」はもちろん、地域密着ならではの「かけつけサポート」も利用できます。

スマホセット割でさらにお得に

ＣＣＮｅｔはスマホ各社のセット割に対応しています。

毎月のスマホ代がお得になります。

対応キャリアは以下の通りです。

auUQ mobileSoftBankY!mobiledocomoahamo

※各種適用条件があります。

家中快適なWi-Fi環境

Wi-Fiルーターを2台にすることで、家中どこにいても速くて途切れないWi-Fiが使えます。

ＣＣＮｅｔでは、2台目も無料のキャンペーンを実施中です。

テレビサービスも楽しめる

ＣＣＮｅｔ光1Gの月額料金5,720円(税込)で、ＣＣＮｅｔのテレビまで楽しめます。

地上・BS放送に加え、ＣＣＮｅｔならではの「安全・安心123チャンネル」「地域情報チャンネル」も視聴可能です。

愛知・岐阜・三重のサービス提供エリアで、超高速・大容量通信が利用できるインターネットサービス。

ＣＣＮｅｔ「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」の紹介でした。

ＣＣＮｅｔ「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」のよくある質問

Q. 「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」とはどのようなサービスですか？

A. 最大通信速度10Gbpsの超高速光インターネットサービスです。

動画配信サービスの高度化、オンラインゲームの高性能化、テレワークやクラウド活用の拡大など、大容量データ通信においても安定した通信品質を実現します。

Q. 提供エリアはどこですか？

A. 愛知県、岐阜県、三重県の一部エリアで提供されています。

詳細は記事内の提供エリア一覧をご確認ください。

Q. プロモーションキャラクターの「ＣＣＮｅｔマン」とは何者ですか？

A. なぜかCCNetをこよなく愛する、謎の覆面レスラーです。

こころ優しく、チカラ持ちで、頼もしい熱血漢という設定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 超高速インターネット！CCNet「CCNet光10ギガ」 appeared first on Dtimes.