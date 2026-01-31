TVアニメ『ゴールデンカムイ』×ミツカン鍋つゆコラボ / 決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発【まとめ記事】
株式会社Mizkanは、最終章放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションしたレシート応募キャンペーンを、2026年2月1日（日）より全国で実施する。本キャンペーンは、『ゴールデンカムイ』の作中でも描かれる「食」を通じた人と人とのつながりや、寒い季節に鍋を囲む団らんの時間をテーマに企画した。対象のミツカン鍋つゆ商品を購入・応募した人の中から、TVアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観を表現した描き下ろし限定グッズなどが抽選で当たる。
株式会社PAY ROUTEは、「ROUTEPAYリモコン（決済機能付きスマートテレビリモコン）」の開発を開始した。また、株式会社PAY ROUTEは、リモコンと連動することでより快適な決済が体験できるAndroidTVアプリ「TVPAY」をリリースした。従来は、テレビショッピングや動画配信サービス等で商品を見て興味を持っても、QRコードをスマートフォンで読み取り、Web申込みやID・パスワード入力、複雑な決済操作が必要だった。本リモコンは、テレビ視聴中に表示される商品やサービスを、スマートフォンを介することなく、テレビとリモコン操作のみで購入・申込みまで完結できる新しい体験を提供する。
■機器を収納し作業スペースを確保できる！19インチマウント付きデスク
サンワサプライ株式会社は、デスクと収納ボックスが一体化した19インチマウント搭載サーバーデスク「CP-SVD6070GY（奥行き700mm）」「CP-SVD6080GY（奥行き800mm）」を発売した。EIA規格準拠の11Uマウントフレームを搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できる。また、eデスクGYシリーズと並べて設置することで、一体感のある作業環境を構築できる。天板が少し前に出ているデスクのような設計で、座っての作業がしやすくなっている。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保している。
■決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
■ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、Qi2対応の高速ワイヤレス充電と冷却機能を両立したMagSafe対応車載ホルダー「200-CAR123」を発売した。柔軟性のあるフレキシブルアームと、360度回転可能なボールジョイント構造を採用した。上下左右の細かな位置調整ができ、ドライバーそれぞれの視線や車種に合わせたベストポジションを簡単に作れる。安全運転をサポートする、実用性重視の設計だ。Qi2規格に対応し、最大15Wの高出力ワイヤレス充電を実現。従来のQi充電に比べ、充電スピードと安定性が大きく向上した。移動中の短時間でもしっかり充電できるため、営業車や長距離ドライブでもバッテリー残量を気にせずスマートフォンを活用できる。
■描き下ろし限定グッズが当たる！TVアニメ『ゴールデンカムイ』×ミツカン鍋つゆコラボ
■「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
サンワサプライ株式会社は、印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーター「LM-A34R1W」を発売した。約90秒の急速ウォームアップ時間と、万が一のフィルム詰まりにも対応できるリリースレバー、フィルム受けなど便利な機能を搭載している。加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りが抑えられまっすぐ美しく仕上がる。加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りをおさえてワンランク上の仕上がりを実現する。
