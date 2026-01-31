お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが３０日深夜放送の「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」のヤングケアラー炎上騒動についてコメントした。

２３日放送の「探偵！ナイトスクープ」では、６人兄妹の長男で小学６年生からの依頼に応えるというもの。依頼文では共働きの両親不在時には下の５人の世話をすることになり「長男をやるのに疲れた」などとつづられていた。この依頼に応じ、せいやが探偵として一日長男を務めた。過酷な１日の様子が伝えられると、ＳＮＳ上では「ヤングケアラーではないか」「育児放棄」などと批判の声が寄せられ炎上騒動となった。

せいやは騒動についてＡＢＣテレビと吉本が動いてるため「何も言えない」としながらも「ロケで発した『とにかくまだ大人になるなよ』。子供は子供らしくという言葉だけ」と訴えた。

また「『探偵！ナイトスクープ』のロケを頑張っただけ。なのに考察されすぎてる」と危惧する。せいやの発言に対して「メッセージ性があったり、せいやはこういうこと考えてるんちゃうかみたいな。変に持ち上げられたりしてる。俺はシンプルに子供に『まだ大人になるなよ』と言っただけやねん。それ以上でも以下でもない」と説明。

せいやは依頼主の男児のためＹｏｕＴｕｂｅで誤解を解くことも考えたという。「このままではよくない。子供が疲弊していくだけのことやから。でも俺が１人で動いても薪をくべることになる。ＹｏｕＴｕｂｅで説明をしても薪をくべることになる。ＡＢＣで起こったことやから、ＡＢＣと連携を取って俺が１人で動くよりは」ともどかしさを吐露した。

また「探偵！ナイトスクープもこれをヨシとしてない。ケアはちゃんとして行くというのは聞いてますよ」と伝えた。