¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£±£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç£²£·Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈ¹¤Ï¡Ö¹Åç¤â¤Í¡¢µîÇ¯£µ°Ì¤«¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢¹Åç£µ°Ì¤Ç¡£½ªÈ×¤«¤éÄ´»Ò°¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â±©·îÁª¼ê¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤Í¡£ÅÓÃæ¤ÇÉ¬¤ºÂåÁö¤È¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤«¤Íð¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬¡ÖÂÂ®¤¤¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÂÂ®¤¯¤Æ¡£¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤ËÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ä¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£