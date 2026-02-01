この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【皮膚科の権威】元東京大学大学院教授・佐藤伸一氏が吉原ソープ高級店接待などの収賄容疑で逮捕された件について解説します」と題した動画を公開。皮膚科の権威として知られた元東大教授が高級ソープ店での接待を繰り返し受けていたとされる事件の背景について、医学界の構造的な問題も交えながら持論を展開した。



動画の冒頭で高須氏は、東京大学大学院医学系研究科の元教授・佐藤伸一容疑者が収賄容疑で逮捕された事件の概要に触れた。佐藤容疑者は「皮膚科の権威」とも呼ばれた人物で、化粧品業界団体側から共同研究に便宜を図る見返りとして、吉原の高級ソープ店などで繰り返し接待を受けていた疑いが持たれている。



高須氏によると、この事件の背景には、大学の権威を利用して商品の信頼性を高めたい企業側と、外部からの収入を求める大学教授側の利害の一致があったと指摘する。佐藤容疑者は接待を「頻繁に要求していた」と報じられており、銀座の高級クラブだけでなく、吉原の高級ソープ店（2時間8万円）での接待も含まれていたという。さらに、研究が思うように進まないことに腹を立てた佐藤容疑者が「殺すぞ」「社会的に抹殺する」などと脅迫めいた言葉を口にしたとの報道にも言及した。



高須氏は、このような企業と大学の癒着は「昔はもっとあった」としながらも、現在はコンプライアンスが厳しくなり、以前ほど露骨な接待は減っていると説明。しかし、大学教授の給与はそれほど高くないため、天下り先や外部からの収入源を確保しようとする構造的な問題は根強く残っているとの見解を示した。



最後に高須氏は、62歳にもなって「銀座の女はやれないのか」と発言し、ソープ店での接待を要求したとされる佐藤容疑者の品位のなさに呆れつつ、このような事件が医学界全体の信頼を損なうことへの懸念を表明。大学という権威のあり方について、改めて問いを投げかける形で動画を締めくくった。