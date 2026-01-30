大同特鋼が３日ぶり反発、受注水準堅調で２６年３月期業績予想を上方修正 大同特鋼が３日ぶり反発、受注水準堅調で２６年３月期業績予想を上方修正

大同特殊鋼<5471.T>が３日ぶりに反発している。２９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５６５０億円から５７５０億円（前期比横ばい）へ、営業利益を３３０億円から３６０億円（同８．６％減）へ、純利益を２３５億円から２５５億円（同９．９％減）へ上方修正したことが好感されている。



足もとで鉄スクラップ市況が想定を上回る価格で推移しているものの、受注水準が堅調であることや為替水準が円安に推移していることが寄与する。また、継続的なコストダウン努力も含めた適正マージンの確保・維持への取り組みも奏功する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４３０２億３０００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益３１１億９０００万円（同８．５％減）、純利益２１７億６７００万円（同６．１％減）だった。鋼材売り上げ数量の減少などが響き減収減益となったが、為替が円安に推移したことなどで計画比では上振れた。



