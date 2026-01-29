KDDI、衛星通信サービス「au Starlink Direct」の日本国内における接続エリアを2倍に拡大！領海に加えて接続水域を含む24海里が対象に
|au Starlink Directの日本国内における接続エリアが2倍に拡大！24海里が対象に
KDDIおよび沖縄セルラー電話は29日、Space Exploration Technologies（以下、SpaceX）が提供する高速・低遅延の衛星通信サービス「Starlink」を活用した空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」において日本国内の接続エリアが2026年1月29日（木）より約2倍に拡大したと発表しています。
au Starlink Directは既存のau周波数を活用してスマホが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であればau回線の圏外エリアでも通信できるサービスで、普段利用している通信事業者がつながらない場合でもテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報共有などが可能です。当初、au Starlink Directはauの利用者のみに無料で提供されてきましたが、その後、auを利用していない人向けに専用SIM（専用プラン）も提供されています。
日本周辺は黒潮や親潮など豊かな海流に恵まれ、領海外に広い漁場が形成されているため、au Starlink Directではこうしたエリアでの漁業関係者の通信手段として活用できるほか、観光などを目的としたフェリー航路においても海上での連絡手段としても利用できるようになっています。これまでに多くの利用者から領海外でのau Starlink Directの利用について要望があったため、今回、海上エリアの拡大を実現しました。
特に日本海側および伊豆諸島、小笠原諸島周辺の海域では大きくエリアが拡大したため、陸上ではこれまで山岳部を中心にau Starlink Directを利用した人が多くいましたが、今回のエリア拡大とともに対象船舶で提供中のStarlinkを利用した公衆無線LANサービス「au Starlink フェリーWi-Fi」による高速通信によって海上においてもより多くの人につながる安心を提供していくということです。
記事執筆：memn0ck
