富士通は今期純利益９３％増へ上方修正、配当増額も

富士通<6702.T>はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を３兆４５００億円から３兆５３００億円（前期比０．６％減）へ、純利益を３９００億円から４２５０億円（同９３．４％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も３０円から５０円（前期２８円）に増額した。



足もとの業績動向を踏まえて見直した。同時に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）決算は売上高が２兆４５１１億円（前年同期比１．８％増）、純利益が３４３６億９３００万円（同３．９倍）だった。ＤＸやモダナイゼーション（近代化）商談が伸びたほか、採算性の改善が進んだ。グループ会社だった新光電気工業と富士通ゼネラルの株式売却益も寄与した。



出所：MINKABU PRESS