無印良品が、4月17日より一部商品を値上げする （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　無印良品を展開する良品計画は、4月17日より、菓子を中心とした食品118品目、および一部店舗で展開しているセルフ式コーヒーサービスについて価格改定（値上げ）する。29日、公式サイトで発表した。

【画像】『不揃い　チョコがけいちご』など、4月17日より価格改定する商品例 一覧

　値上げを行うのは、「菓子」61品、「飲料（コーヒーサービス含む）」15品、「料理の素」8品、「冷凍食品」36品。

　一例では、いちごをまるごとフリーズドライにし、チョコレートをかけた菓子商品『不揃い　チョコがけいちご』が390円→420円。無印良品の一部店舗で展開している淹れたてのコーヒーが楽しめる「セルフ式コーヒーサービス」が、100円→150円（ともに税込）となる。

　公式サイトでは「良品計画は、『誠実な品質と倫理的な意味を持ち、生活に欠かせない基本商品群、サービス群を、誰もが手に取りやすい価格にすること』を使命の一つとして掲げています。原材料や物流費の高騰を背景に、生活コストの上昇が続いている中、これまでパートナー企業の皆様と工夫を重ねてコスト低減に努めてまいりました」とコメント。

　続けて「しかしながら、気候変動などを理由にコーヒー豆、米、カカオなどの原料価格の高騰、物流費高騰や人件費上昇、および円安の影響などから、企業努力によるコストの吸収が厳しい状況となりました。今後もこの傾向が続くと予想されることから、このたび一部の商品、およびサービスについて、下記の通り価格改定（値上げ）を行うことといたしました」と、価格改定に至った経緯を説明している。

■2026年4月17日（金）より価格改定する商品例と価格（税込）
※現価格→新価格

・『不揃い　チョコがけいちご』　390円→420円
・『ぽち菓子』各種　※海苔あられなど　120円→130円（3点で300円→350円）
・『オリジナルブレンド　コーヒー　ミディアムテイスト　豆200g』　950円→1050円
・『手づくりキット　ガパオ（タイのホーリーバジル炒め）』　290円→350円
・『ライスバーガー　プルコギ』　550円→590円
・『素材を生かしたアイス　ジャージー牛乳』　320円→350円
・セルフ式コーヒーサービス　100円→150円
　※淹れたてのコーヒーをセルフで楽しめるサービス。無印良品の一部店舗で展開。