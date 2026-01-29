無印良品が値上げを発表、4・17より「食品」118品目など セルフ式コーヒーサービスは100円→150円に
無印良品を展開する良品計画は、4月17日より、菓子を中心とした食品118品目、および一部店舗で展開しているセルフ式コーヒーサービスについて価格改定（値上げ）する。29日、公式サイトで発表した。
【画像】『不揃い チョコがけいちご』など、4月17日より価格改定する商品例 一覧
値上げを行うのは、「菓子」61品、「飲料（コーヒーサービス含む）」15品、「料理の素」8品、「冷凍食品」36品。
一例では、いちごをまるごとフリーズドライにし、チョコレートをかけた菓子商品『不揃い チョコがけいちご』が390円→420円。無印良品の一部店舗で展開している淹れたてのコーヒーが楽しめる「セルフ式コーヒーサービス」が、100円→150円（ともに税込）となる。
公式サイトでは「良品計画は、『誠実な品質と倫理的な意味を持ち、生活に欠かせない基本商品群、サービス群を、誰もが手に取りやすい価格にすること』を使命の一つとして掲げています。原材料や物流費の高騰を背景に、生活コストの上昇が続いている中、これまでパートナー企業の皆様と工夫を重ねてコスト低減に努めてまいりました」とコメント。
続けて「しかしながら、気候変動などを理由にコーヒー豆、米、カカオなどの原料価格の高騰、物流費高騰や人件費上昇、および円安の影響などから、企業努力によるコストの吸収が厳しい状況となりました。今後もこの傾向が続くと予想されることから、このたび一部の商品、およびサービスについて、下記の通り価格改定（値上げ）を行うことといたしました」と、価格改定に至った経緯を説明している。
■2026年4月17日（金）より価格改定する商品例と価格（税込）
※現価格→新価格
・『不揃い チョコがけいちご』 390円→420円
・『ぽち菓子』各種 ※海苔あられなど 120円→130円（3点で300円→350円）
・『オリジナルブレンド コーヒー ミディアムテイスト 豆200g』 950円→1050円
・『手づくりキット ガパオ（タイのホーリーバジル炒め）』 290円→350円
・『ライスバーガー プルコギ』 550円→590円
・『素材を生かしたアイス ジャージー牛乳』 320円→350円
・セルフ式コーヒーサービス 100円→150円
※淹れたてのコーヒーをセルフで楽しめるサービス。無印良品の一部店舗で展開。
