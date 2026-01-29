夜9時過ぎ、子どもの寝かしつけ後にウトウトしていたところへ、夫が突然「あん肝」を買ってきた――。初めて扱う食材に戸惑いながらも完成させた「あん肝ポン酢」の投稿が、「素晴らしい」「偉すぎる」とThreadsで反響を呼んでいます。



投稿者は、子どもにも食べやすくて簡単に作れる料理のレシピを発信している、かなでさん（@kanade_recipe）。眠気と格闘しながら完成させた一品の裏側を聞きました。



かなでさんによると、夫があん肝を買って帰宅したのは夜9時過ぎ。子どもの寝かしつけを終えた直後で、本人も眠気が強いタイミングでのことでした。夫は普段から閉店間際のスーパーに寄った際には、安売り食材を見つけては「これ買う？」と連絡をくれるそう。しかし、今回だけは事前の相談がなかったのだとか。



「自分もウトウトしていたタイミングだったので、正直なところ、『えっ、なんで今これを買ってきたの！？』と戸惑いました」



これまで調理したことがなく、扱い方も分からない「あん肝」。目の前に置かれた、消費期限が迫って割引シールの貼られた食材に「愕然とした」と振り返ります。それでも、レシピサイトで調べながら「あん肝ポン酢」作りに挑戦することに―。



「血管を丁寧に取り除き、塩や酒を振って臭みを取るために時間を置いてから蒸し上げるという工程で、完成まで40分ほどかかりました。作業時間だけでなく、待ち時間もあったのが地味に大変でした」



アルミホイルで成形し、蒸し上がった“自家製あん肝”を見た瞬間は、驚きのほうが大きかったそうです。



「見た目は完全にお店で売っているような仕上がりで、味は格別でした。市販のものよりも生臭さが一切なく、非常に濃厚で、自分でも驚くほど美味しく仕上がりました！」



完成した一品を前に、夫も好反応。一方で、作る側の手間との温度差もあったといいます。



「一口食べるなり『お店で食べるより美味しい！』と大絶賛でした。ただ、夫はそれを作るのにどれほどの手間がかかっているかを知らないので、『またおつとめ品で見かけたら買ってくるね！』と能天気に言っていました（笑）」



かなでさんはこの一連の出来事をThreadsに投稿した理由について、次のように話します。



「その時のリアルな心境と、頑張って調理した自分の努力を記録に残したくてThreadsに投稿しました。予想外に多くの反響をいただき驚いています。どのコメントも『えらい！』『すごすぎる！』といった称賛の言葉ばかりで、本当に救われる思いでした。ですが、次からは買う前に相談してほしいです（笑）」



