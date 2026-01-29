あまりに微笑ましい、赤ちゃんとわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で86万7000回再生を突破し、「優しさが溢れてます」「どちらも可愛すぎ」「癒された…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレに行っていたら、赤ちゃんと超大型犬がふたりで揃って…最高に幸せな『尊い光景』】

Instagramアカウント「kuro_thedragon」の投稿主さんが、寝る準備を済ませてトイレに行ったときのこと。トイレから部屋に戻ってみると、ベッドが想定外の状態になっていたといいます。

ベッドの上には、3歳の娘さんと、グレート・ピレニーズの『シュシュ』ちゃんが寝ていたのです。2人は、向き合って寄り添い合うように眠っていたそう。ベッドは完全に占拠され、投稿主さんが寝るスペースはありませんでした。

微笑ましい光景にホッコリ

寝る場所がなくなって困ってしまったものの、2人の微笑ましい寝顔に思わずホッコリ…。すっかり熟睡している様子の娘さんと、そんな妹を守るように添い寝するシュシュちゃん。普段から仲良しだという2人の寝姿に、尊さを感じたといいます。

シュシュちゃんは、時折ゴロンと寝返りを打つこともありました。しかし、すぐに娘さんの傍に戻り、向き合って眠っていたといいます。その姿は、まるで本当の姉妹のよう…。

偶然見られた優しい光景に、「毎日が特別でプライスレス」と投稿主さん。こんなに微笑ましい光景を見られたら、それだけで幸せになれそうですね♡

この投稿には、「心が温かくなりました」「幸せのお裾分け、ありがとう」「ずうっと守ってくれそうですね」など、多くのコメントが寄せられています。

超大型犬を散歩する3歳児！？

別の日には、犬の散歩をする娘さんの姿も紹介されました。娘さんが連れていたのは、なんとグレート・ピレニーズの子犬『ぼんぼん』ちゃん！！生後11ヶ月とはいえ、シュシュちゃんと変わらないくらいのサイズだといいます。

まだ3歳の娘さんですが、ぼんぼんちゃんの散歩は慣れたもの。心が通じ合っているため、力が必要になることもないのだとか。時には守られ、時には守り…。お互いに支え合いながら成長しているという娘さんとぼんぼんちゃんなのでした！！

Instagramアカウント「kuro_thedragon」には、他にもご家族の心温まる日常がたくさん投稿されています。超大型犬を含む多頭飼いの生活が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuro_thedragon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。