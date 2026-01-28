田中圭との不倫騒動から、今年の春で間もなく1年。永野芽郁の最新ショットが公開され、注目を集めている。

「1月27日、Netflixの公式Xが更新され、今年配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める永野さんの劇中カットが公開されました」（芸能記者）

久々に姿を見せた永野の近影は、“再出発”を感じさせるものだった。

「永野さんは後ろに手を回し、肩までの軽やかなボブヘアでこちらを見つめています。

またネイビーのジャージの下には白いTシャツを着ており、『My Body, My Choice』（私のからだは、私のもの）という文字が書かれています」（同前）

原作は、韓国で大ヒットを記録した作家ミン・ジヒョン氏の同名小説。男性と別れた元カノがフェミニストになっていたことから始まるラブコメディだ。

「じつはこの『My Body, My Choice』は、妊娠や出産、また避妊など、自身の身体に関する決定は他者（国、パートナー等）ではなく、自分自身に権利があるという国際的なスローガンなのです。永野さんが演じる役にも通じますね」（同前）

さらに、

「もともとこの役はロングヘアからフェミニズムに目覚めてショートヘアにするシーンも描かれていますから、そうした変化も作品では楽しめるのでしょう」（同前）

冒頭で触れた田中との不倫劇が『文春砲』で明らかになったのは昨年4月のことだ。ここからは芸能プロ関係者が語る。

「多くのCMはもちろん、出演が決まっていた大河ドラマ『豊臣兄弟！』も降りることになるなど、キャリアに傷がつきました。その代役として白羽の矢が立った白石聖さんは1話めから存在感を放ち評判になっているようです」

さらに白石は1月23日深夜のラジオ番組『白石聖のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）のパーソナリティも務めている。

「永野さんが昨年4月から始めた『永野芽郁のオールナイトニッポンX』が不倫騒動のあおりを受け、わずか2カ月・全7回で終わったことを思うと、ドラマもラジオも、あまりにも対照的です」

今回の最新ショットは劇中からのキービジュアルでもあるが、永野自身が心機一転を図るための大胆イメチェンにも映る。

「今作のオファーは不倫騒動前にあったものですが、事実上の復帰作となるでしょう。演技力は十二分にありますし、全世界配信でのNetflix作品が成功すれば、再起もまだまだ見込めます」

今回のボブヘア姿には《めっちゃ可愛い！》と称賛の声も多く期待も高まっている。果たして起死回生の一手となるといいが……。