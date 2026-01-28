B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、ディズニー映画「トイ・ストーリー」シリーズとコラボした期間限定商品「トイ・ストーリー／サンデー」シリーズの新商品「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」を2月4日に販売開始します。

【画像】「かわいすぎる！」 サンデーになった「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」を見る！

イチゴデザインの「ピック」付き

2025年12月27日から販売されている「トイ・ストーリー／サンデー」シリーズ（2種）は、好みのスモールアイスに、チョコレートでできた「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」などをそれぞれトッピングした一品。ウッディには「ブルズアイ」、バズ・ライトイヤーには「エイリアン」のピックがそれぞれ付属し、アニメの世界観が楽しめます。

新たに発売される「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」は、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」を、チョコレートとピックで表現。好みでセレクトしたスモールサイズのアイスクリーム1個とホイップなどの味わいが楽しめます。価格はいずれも580円（税込み）です。

販売期間は3月22日までで、なくなり次第終了です。

同社は「『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになっている、3種類のサンデー！ どれにするか迷うのも楽しい！ この時期だけのスペシャルなサンデーを絶対GETしてね！」とアピールしています。