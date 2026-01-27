「クラフトボス」から「ご自愛バレンタイン」がテーマの2商品
サントリー食品インターナショナルは、コーヒー飲料「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」「クラフトボス 沼るショコララテ」2商品を2026年1月27日に発売。
いずれも2つのチョコフレーバーをブレンドした味わい
いつも頑張る自分のために"ご自愛バレンタイン"がテーマの2商品が登場。
水や牛乳で割って好みの濃さに楽しめる、期間限定商品「割るだけクラフトボスカフェ ご褒美ショコラ」は、個性の異なる3種類のエスプレッソをブレンドし、深いコクながら雑味が少ない味わいのコーヒーを使用。
ミルキーとビター、2つのショコラのフレーバーをブレンドし、複層的で贅沢な味わいを実現した。
容量および容器は340ミリリットル・ペットボトル。
価格は368円（税別）。
「クラフトボス 沼るショコララテ」は、クラフトボス ラテ比1.5倍という甘さが特長。甘さと厚みのあるミルクチョコレートと、大人な味わいのビターチョコ、2つのフレーバーをブレンドし、複雑ながら豊かなチョコレートの味わいに仕上げている。
容量および容器は500ミリリットル・ペットボトル。
価格は250円（同）。