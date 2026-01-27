「家族分まとめて収納できる」「忘れ物も減る！」100均人気商品の進化版

ダイソーといえば、マグネットタイプの傘立てが人気ですよね。なんと先日、新タイプの商品が登場しているのを発見しました！マグネットで取り付けられる仕様はそのままに、傘を最大4本まで収納できて容量がアップ。さらに小物掛けまで付いているので、忘れ物防止に役立ちます！これはなかなか便利な商品でした◎

商品情報

商品名：傘立て（4本、マグネットタイプ、黒）

価格：￥330（税込）

耐荷重量（約）：2.5kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480801971

収納容量が増えて利便性アップ！ダイソーの傘立てに新タイプが登場

玄関に傘を置いておくと、どうしても倒れやすかったり、使ったあとに水滴が床に垂れたりして、ちょっとしたストレスになることがありました。

傘立てを置くほどでもないけれど、何かいい方法はないかな…とダイソーの傘グッズ売り場を見ていたときに見つけたのが、『傘立て（4本、マグネットタイプ、黒）』です。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、傘グッズ売り場に置かれていました。

ダイソーではこれまでも傘用の収納アイテムがいくつか並んでいましたが、こちらは少し仕様が変わった新タイプ。マグネットで貼り付けるだけという手軽さはそのままに、細かい工夫が加えられている印象を受けました。

最大で4本の傘を収納でき、一般的な長傘はもちろん、折りたたみ傘にも対応しています。耐荷重量は約2.5kgとのことで、家族分をまとめて掛けても問題なさそうです。

見た目はすっきりとしたシンプルなデザインで、カラーは黒。玄関ドアに付けても主張しすぎず、空間になじみやすい印象です。

今回は黒を選びましたが、売り場には白も並んでいました。玄関の雰囲気に合わせて選べるのはうれしいポイントです。

取り付け方法はとてもシンプルで、玄関ドアなど磁石が付く場所にペタッと貼るだけでOK！ネジや工具は一切不要なので、設置に迷うことはありません。

マグネット式のため、傘の長さに合わせて高さを微調整できるのも便利なポイント。床に直接傘を置かなくて済むので、玄関まわりがすっきりするのもメリットです。

掃除の際に邪魔にならず、水滴による汚れも気になりにくくなりました。ちょっとしたことですが、毎日の出入りが少し快適になります。

実際に傘を掛けてみると、マグネットの強さに驚きました。傘を複数本まとめて掛けても、ずれたり落ちたりする気配はありません。

ドアの開閉時に揺れても安定しており、安心して使えます。折りたたみ傘も問題なく収まり、見た目以上に実用性の高さを感じました。

傘だけでなく鍵などを掛けられるフック付きなのも魅力！

この商品の中でも特に目を引いたのが、鍵などを掛けられるフックが付いている点！玄関で「鍵どこだっけ？」と探す手間が減らせそうです。

エコバッグや帽子など、毎日のお出かけに必要なアイテムを掛けておけば、忘れ物も防止できますよ。

省スペースで傘をまとめたい方、玄関をすっきり整えたい方にピッタリ！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。