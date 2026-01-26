この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」で「股関節固定のハイハイ大丈夫？」と題した動画を公開。赤ちゃんのハイハイについて、単にできていれば良いというわけではなく、その「質」が重要であると警鐘を鳴らした。



動画は、視聴者から寄せられた「ハイハイしてるからといって体幹や腹筋を正しく使えてるとは限らないんですね」というコメントを紹介するところから始まる。これに対し、まい先生氏は「関節固定のハイハイ」という概念を用いて、筋肉が正しく使われていないハイハイの危険性を解説した。



まい先生氏が指摘する「関節固定のハイハイ」とは、体幹や腹斜筋を使わず、お尻が左右に振れることなく固まったまま「ススス…と進んでいる」状態を指す。これは一見スムーズに見えるが、体幹が使えていないサインであり、将来の姿勢や運動能力にも影響を及ぼす可能性があるという。



では、正しいハイハイと「関節固定のハイハイ」をどう見分ければよいのか。まい先生氏は、いくつかの具体的なポイントを挙げる。まず、赤ちゃんを後ろから見たときに「骨盤がフリフリしてるかな」という点。手足を交互に出す動きと連動して、体幹がねじれることでお尻が左右に揺れるのが、筋肉を正しく使えている証拠だという。他にも、「膝が股関節の下にしっかり入っているか」「足の指が使えているか」「手の着き方が体の横ではなく前になっているか」などが重要なチェックポイントとなる。



まい先生氏は、こうしたハイハイの質は一人ひとり異なり、「100万通りある」とその複雑さを強調する。そのため、動画だけで「こうすればいいですよ」と一概には言えないとし、子どもの成長や発達は単純なマニュアル通りにはいかないことを示唆した。赤ちゃんの動きを注意深く観察し、気になる点があれば専門家に相談することの重要性を伝える内容となっている。