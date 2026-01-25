元国民的アイドルの元夫である39歳タレントとシンママ美女がベッドサイドで交わした熱烈な抱擁シーンに、滝沢眞規子が「バツイチだからって順序を追って！」と鋭いツッコミを入れ、スタジオを爆笑させた。

【映像】元国民的アイドルの元夫の抱擁シーン

『秘密のママ園』は、滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人がＭＣを務めるABEMAの人気バラエティ番組である。番組内では、シーズン2の放送決定を祝して過去の名シーンを振り返る企画が行われ、中でも大きな反響を呼んだのが、シングルマザーのふうかと、元国民的アイドルの元夫として知られるタレントのまさやによる恋愛模様だ。

二人はイチゴ狩りデートで互いにイチゴを食べさせ合うなど、出会ってすぐに恋の火花を散らす。カフェでのトークでは、育児に追われて恋愛を封印してきた孤独な胸中を分かち合い、心の距離を急速に縮めていった。

最終的にまさやからの告白が成功しカップルが成立したものの、滝沢は鋭い視線でチェック。出会って間もない二人の深いスキンシップに対し、「バツイチだからって順序を追っていただきたい」と苦言を呈した。さらに、まさやがふうかの頭を愛おしそうに撫でる仕草についても、「なでるって心込めてやるべきことだから。そんな軽くやるなよ！」と容赦ないダメ出しを炸裂させ、番組の最後まで笑いと共感を巻き起こしていた。