1月23日に放送された『探偵! ナイトスクープ』（ABCテレビ系）の内容が物議を醸している。問題となったのは番組に届いた「6人兄妹の長男を代わって」という依頼だった。

「両親が共働きで仕事が忙しいため、家事のほか、幼い5人の弟・妹の世話を日常的におこなっているという12歳の長男が、『正直、長男をやるのに疲れた』と感じ、番組に依頼しました。依頼を受けた探偵の霜降り明星・せいやさんが1日だけ“長男”に代わり、家事や弟たちの世話をしました。きょうだいは12歳の長男のほかは、10歳から0歳の5人で、せいやさんは赤ちゃんのおむつ替えや寝かしつけもこなしました」（スポーツ紙記者）

放送では“ちょっと変わった大家族”風に取り上げられていたものの、放送前の告知段階から「これはヤングケアラーなのではないか」と批判を集めていた。ヤングケアラーとは、本来は大人がおこなうべき家事や家族の世話を、子どもが担わされている状態を指す。

今回の放送回はネットニュースでも大きく取り上げられたため、SNSでは大きな話題となっているが、一方で『ナイトスクープ』という番組にあまりなじみがない、という投稿も出ている。実際、Xでは

《今話題の探偵!ナイトスクープって東京じゃリアルタイムで放送してないのよね。そのせいか番組自体に馴染みがないから見たことないけど今回のは気になる》

《東京では何週遅れかで キー局じゃないチャンネルで放映されるので なんか蚊帳の外感》

といった声が聞かれた。

『ナイトスクープ』は大阪の朝日放送（ABCテレビ）制作だが、現在、関東広域圏における系列局のテレビ朝日では放送されていない。

「1992年から2005年にかけては、テレビ朝日でも放送されていましたが、現在は打ち切られています。さまざまな理由が取りざたされていますが、関西では人気とされるテイストが関東には合わず、視聴率的に苦戦したというのが有力です。

現在、関東圏では独立局のTOKYO MX、テレビ埼玉、テレビ神奈川、とちぎテレビがネットしていますが、数週から半年遅れでの放送も多く、地元の番組を放送するため、休止することも頻繁にあります。TVerでは、最新の回が視聴可能にはなっています」（放送作家）

皮肉なことに、『ナイトスクープ』は北海道や沖縄などでも放送されており、関東以外での“ほぼ全国ネット”状態となっている。

「地方局でも遅れて放送されるケースが多いので、これから『6人兄妹の長男を代わって』を観る視聴者も多いものとみられます。TVerになじみのない高齢の視聴者層に、この家族の姿がどう映るのかは気になるところです」（同前）

ネット上の一部では、法律や心理学などの専門家からも指摘があがり始めている今回の依頼。遅れて放送されることで、さらなる波紋を呼び起こしそうだ。