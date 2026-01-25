この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が「【肘の違和感は肘にあらず】原因は手首から!? 怪我予防には関節ケアが重要だった【岩嵜翔さん】」と題した動画を公開。ゲストにプロ野球選手の岩嵜翔氏を迎え、過去に受けたトミー・ジョン手術後の身体の悩みについて語った。

動画の冒頭、岩嵜氏は関節整体に興味を持ったきっかけを明かした。自身の身体をケアしたいと思っていた時期に角田氏のYouTube動画を見つけ、「自分もトミー・ジョン（手術）をしているので、今後1年でも長く野球をやるために1度受けてみたい」と思ったという。

現在、身体で特に気になる部分を問われると、岩嵜氏は「やっぱりトミー・ジョン手術を受けた右肘周辺」と回答。今年は自己最速を2km更新し160kmを記録するなどパフォーマンスが向上している一方で、「スピードや出力が上がっているので、ケアしておかないとまたすぐ壊れてしまうのではという不安を持ちながら投げていた」と、率直な心境を吐露した。

これに対し角田氏は、「速球ではトミー・ジョンにはならない」というデータを提示する。メジャーリーグのデータでは、トミー・ジョン手術の原因となるのはスライダーやスイーパーといった変化球が多く、速球との関連性は低いというのだ。

施術前のチェックでは岩嵜氏の手首の可動域が失われていることを発見。「なんか全然反らないなってずっと思ってたんですよ」と語る岩嵜氏に、変化球を投げる際に加わる手首の動きが肘へのダメージを蓄積させると解説。手首の関節の可動域が固定されてしまっていることが、肘の関節にストレスをかけ、怪我に繋がる根本的な原因である可能性を指摘した。

プロとして第一線で活躍しながらも、常に怪我への不安と隣り合わせのアスリートの現実と、パフォーマンス向上への飽くなき探求心が垣間見える動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:57

岩嵜翔選手、自己紹介と来院のきっかけ
01:26

トミー・ジョン手術後の身体の悩み
09:03

衝撃の事実「速球ではトミー・ジョンにならない」
10:04

手首の癒着を発見！ゴリゴリ音の原因とは

