「計画通りにいかないデートこそが重要だった」ドラマ『キンパとおにぎり』赤楚衛二とカン・ヘウォンが急接近した本当の理由

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【キンパとおにぎり】第２話ドラマ考察 リンと大河が考えていたこと！ 感想 最新 恋するふたりは似ていてちがう Netflix」と題した動画を公開。テレビ東京のドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』第2話で、主人公の大河（赤楚衛二）とリン（カン・ヘウォン）が計画通りに進まない“失敗デート”の末になぜ急接近したのか、その心理を考察した。



動画ではまず、第2話の核心である「水族館デート」について触れる。このデートは、ペンギンがおらず、名物ドリンクは売り切れ、アシカショーは中止と、ハプニング続きで終わった。しかし、その直後に二人はキスをし、交際を始めることになる。動画では、この一見矛盾した展開の裏にある大河の心理的変化に焦点を当てる。



大河は、大学時代に駅伝部で挫折した経験から「人の期待に応えられなかった過去」に縛られている。そのトラウマにより、誰とも深く関わらず、「周りはみんな他人であり、自分とは別の存在」として線を引いて生きてきた。目標を立てて行動することにも臆病になっており、リンが提案した「人生でやりたいことリスト（バケットリスト）」に対しても消極的であった。



このバケットリストについて、動画では「目標をみつける練習」としての意味があったと分析する。計画通りに物事が進まないことに慣れてしまっている大河にとって、リンの前向きな姿勢は大きな影響を与えた。デートは計画通りにはいかなかったが、それでも二人は「心地良い時間」を共有できた。この経験が、大河にとって「計画通りでなくても良い」「失敗しても良い」という気づきに繋がり、過去のトラウマから一歩踏み出すきっかけになったのだと考察する。



ハプニング続きのデートだったからこそ、二人の素の関係性が深まった。動画は、大河がリンとの出会いをきっかけに、他人と関わることへの恐怖を乗り越え、リンを単なる「他人」ではない特別な存在として意識し始めた「一歩」を踏み出した瞬間だったと結論付けた。心地良い時間を過ごせたという事実が、二人の関係を前進させる最も重要な要素だったのである。