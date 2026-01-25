AKB48¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹º´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª¡Ö¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¼æ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
1st¼Ì¿¿½¸¡ØÅ·»È¤ÎÈ¿¼Í³ÑÅÙ¡Ù¤ò1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëº´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡Ë¤¬1·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤6¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½é¿åÃå¡õ½éÅÐ¾ì¡£
»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤«¤éºòÇ¯Ëö¤ÎAKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOGÂç½¸¹ç¤Þ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ïü¥¤¢¤¤¤Á¤ã¤óü¥¤ËÇ¤¤»¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚàºÇ¶¯¤Î¤ª¤Õ¤¿¤êá¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡Û
¡½¡½´Ö¤â¤Ê¤¯¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡È¯Çä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬·à¾ì¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÁáÂ®¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
º´Æ£¡¡ºÇ½é¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Çò¿åÃå¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î±©¿¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¿¤â¤Î¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¹ÃÈå¡Ê¤«¤¤¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½é¿åÃå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
º´Æ£¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¿åÃå¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºòÇ¯¡¢¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊ¢¶Ú¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡¡ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º......¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿´¤«¤é½Ð¤ëÉ½¾ð¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¼«Á³¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½é¿åÃå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÉáÃÊAKB48¤Î°áÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¥µ¥ì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬ÆÃÊÌ¤Ëºî¤Ã¤¿°áÁõ¤âÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³ýÌî¡Ê¤«¤ä¤Î¡Ë¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤«¤éÎ¢É½»æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢É½»æ¤Ë¤Ï½©¸µ¡Ê¹¯¡ËÀèÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½»£±Æ¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
º´Æ£¡¡¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¼Ì¿¿½¸¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËèÆü¥Û¥Æ¥ë¤âÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¿·Á¯¤Ç¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥í¥¹¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤â¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¡¢³¤Æî·ÜÈÓ¡Ê¥Ï¥¤¥Ê¥ó¥¸¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¿©»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿Ê¬¡¢¿©Íß¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î30ÇÜ¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú·Ã¤Þ¤ì¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È´¶¤¸¤¿²ù¤·¤µ¡Û
¡½¡½ºòÇ¯Ëö¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏOG¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º´Æ£¡¡ËÜÅö¤Ë¥ª¥ê¥á¥ó¤Ã¤Æ¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î¡ØRIVER¡ÙËÁÆ¬¤Î¡ÖAKB¡Á¡×¤È¤«¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤È¤«¡¢CD¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿À¼¤¬¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«¡Öº´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØMUSIC STATION SUPER LIVE¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤âOG¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤â¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬à¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ëá¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£ÀèÇÚ¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
º´Æ£¡¡¼«Ê¬¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡Ù¤ÏÁ°ÅÄ¡ÊÆØ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¼èºà¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤¢¤Å¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¼«Í³¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢AKB48¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¹ÈÇò¤Ï½Ð¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¶ñ¹ç¤¤¤¤¤«¤é¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¶ñ¹ç°¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡ª¡×¤ÎÎáÏÂÈÇ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£¡¡¤ß¤ó¤ÊÂçÇú¾Ð¤Ç¶ÛÄ¥¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö³Ì¤òÇË¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯»Ï¤ÏµÙ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¡¡²ÈÂ²¤Ç²¹Àô¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Êº´Æ£ÈÞÀ±¡Î¤¤¢¤é¡Ï¡Ë¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃåÊª¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¡¢³ùÁÒ¤ÎÄá²¬È¬È¨µÜ¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤¿¤ê¡£
¡½¡½»ÐËå¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡º£¤â°ì½ï¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¿²¤ë»þ´Ö¤â¹ç¤ï¤º¡¢Î¥¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËåÎ¥¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬1È¯ÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À®¸ù¤µ¤»¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ......¡£
¡½¡½¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
º´Æ£¡¡ÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï6¸ø±é¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢OG¤ÎÊý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤â¤Á¤í¤ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¡ÖOG¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
4·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë»ä¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ò¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È»ëÌî¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖAKB48¤âÀï¤¨¤ë¤¾¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤âAKB48¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢º´Æ£åºÀ±¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡ÊGiGGLE¡Ë
¢£º´Æ£åºÀ±¡ÊAiri SATO¡Ë
2004Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹156Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¡»2022Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë
¸ø¼°X¡Ú@airi_sato0624¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@_ _aiichan.17¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@17aichaaan¡Û
¡Ú²èÁü¡ÛAKB48¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹º´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡Ë¤¬ÅÐ¾ì
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿ºÙµï¹¬¼¡Ïº