「とりあえずのスニーカー」が膝を壊す犯人？初心者が絶対に選んではいけないランニングシューズの正体とは？【図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書】

「健康のために走ろう！」と思い立った時、多くの人がやってしまいがちな最大の間違いがあります。それは、「家にある普通のスニーカーや運動靴で走り始めること」です。

ある団体の調査によると、日本のランニング人口は過去最高の1055万人（推計）に達し、国民の10人に1人が走る時代となりました 。しかし、その陰で「走り始めたらすぐに膝が痛くなった」「苦しくて三日坊主で終わった」という人が後を絶ちません。

その原因は、あなたの根性がないからでも、運動神経が悪いからでもありません。「間違った道具選び」と「間違った走り方（頑張りすぎ）」にあるのです。

今回は、フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一氏の著書『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』より、初心者が一生健康に走り続けるために知っておくべき「真実」を徹底解説します。

膝への衝撃は「体重の3倍」!? 普段のスニーカーが危険な理由

なぜ、普段履きのスニーカーではいけないのでしょうか？ それは、ランニングという運動が体に与える負荷が、歩行時とは桁違いだからです。

科学的に証明された「衝撃の大きさ」

ランニングの着地の際、脚には体重の約3倍もの衝撃がかかると言われています 。例えば、体重60kgの人であれば、一歩ごとに180kgもの負荷が足首や膝、股関節に突き刺さる計算になります 。

普段履きの靴では「不十分」

一般的に売られているスニーカーや運動靴は、これほど巨大な衝撃を何度も繰り返し吸収するようには設計されていません 。専用ではない靴で走り続けると、衝撃がそのまま筋肉や関節のダメージとなり、怪我を招くリスクが飛躍的に高まります。

健康目的で始めたはずのランニングで、膝を壊して歩けなくなってしまっては「本末転倒」です 。だからこそ、最初の第一歩から専用のランニングシューズを履くことが必須条件なのです 。

初心者を襲う「軽量シューズ」の罠

スポーツ店に行くと、羽のように軽いシューズが並んでいます。「軽い方が楽に走れそう」と手に取りたくなりますが、ここには初心者が陥りやすい最大の罠が潜んでいます。

初心者は「軽いシューズ」を選ぶべき？必要なのは「重さ」より「守り」

「軽いシューズ＝走りやすい」という思い込みは、初心者が最も陥りやすい罠です。軽量シューズは軽さを出すために「衝撃吸収」という防御機能を削ぎ落としており、本来は十分な筋力を持つ上級者が履くもの。

まだ筋力が未熟な初心者が履けば、体重の3倍もの着地衝撃を筋肉で支えきれず、関節が悲鳴を上げてしまいます。まずは軽さよりも「衝撃吸収機能」を最優先してください。

多少の重さは「足を守るための鎧」と考え、クッション性の高いモデルを選びましょう。

シューズ選びの4つの鉄則：怪我をしないためのチェックリスト

具体的にどのような点に注目して選べば良いのでしょうか。中野氏は以下の4つのポイントを挙げています。

足にジャストフィットすること大きすぎても小さすぎてもいけません。自分の足にちょうど良いサイズ感が必要です。 安定性機能が高いことランニング中に足がぐらつくのを抑え、足の軸がブレないようにサポートしてくれるものを選びましょう。 グリップ力が高いこと地面をしっかりと捉え、効率よく蹴り出す力（推進力）を生むソールのものを選びます。 衝撃吸収機能が高いこと先述の通り、着地の衝撃を和らげ、膝や足裏への負担を軽減することが何より重要です。

また、近年流行している「厚底シューズ」については、上級者でも走りづらいケースがあるため、初心者の場合は店員さんに相談して初心者向けの厚底モデルを選ぶのが賢明です 。

オンライン購入はNG？ 実店舗でしかわからない「サイズ感」の秘密

便利だからとネット通販でシューズを買うのは、初心者にはお勧めできません。なぜなら、ランニングシューズのサイズ選びには特有の難しさがあるからです。

ブランドによってサイズが全く違う

「自分は26cmだから、どの靴でも26cmでいい」という考えは捨ててください。

ブランドが違えばサイズ感は全く異なりますし、同じブランドの同じモデルであっても、シーズンが変わるだけでフィット感が変わることさえ珍しくありません。

例えばスニーカーは26cmの人が、ランニングシューズだと27cmがぴったりということも普通に起こります。

走ると「足は膨張する」

また、足のサイズは一定ではありません。

実際に走ると足は膨らんでいく（膨張する）ため、履いた瞬間に少しでも当たっている場所やこすれている場所があると、走り出した後に大きなトラブルに繋がります。

確実に自分に合う一足を見つけるためには、専門の実店舗でしっかり採寸し、「試し履き」をして実際に少し走ってみるのがベストです。

プロが教える「靴の履き方」と「ソックス」

最高のシューズを手に入れても、履き方が間違っていれば効果は半減、どころか怪我の元になります。

正しい靴紐の結び方

紐を全体的にきつく締めすぎると、血行不良による筋痙攣（足がつる原因）を引き起こします。逆にゆるすぎると、靴の中で足が動いて摩擦が起き、マメや爪下血腫（爪が黒くなる）の原因になります。

ソックスも「ランニング用」を

普段履きのソックスは通気性が悪く、足が蒸れて摩擦が起きやすいため、シューズの機能を台無しにしてしまいます。通気性と滑り止め機能、土踏まずのサポートが備わったランニング専用ソックスを選びましょう。

また、指が地面から浮いてしまう「浮き指」の人は、足全体で地面を捉えられず怪我をしやすいため、指を圧迫させない五本指ソックスが特にお勧めです。

苦しければ歩いてもOK！三日坊主を防ぐ「魔法の言葉」

道具が揃ったら、いよいよ走り出しです。しかし、ここで多くの初心者が「頑張りすぎて」挫折します。中野氏は初心者にこうアドバイスを送っています。

無理をして走る必要はない

運動不足の人が最初から何十分も走り続けるのは、筋力的にも心肺機能的にも不可能です。

無理をして走れば「苦しい」「辛い」という記憶だけが残り、モチベーションは下がってしまいます。 運動効果は「継続」することで得られます。

「今日は疲れているから歩こう」「少し走って、苦しくなったら歩こう」で十分なのです。

まずはウォーキングとジョギングから

まずはウォーキングから始めましょう。目安は「ややキツい」と感じつつも笑顔で会話ができる程度。 慣れてきたら、時速7～8km（1km約7分30秒ペース）のジョギングへ移行します。

ウォーキングとジョギングの境界線を行き来しながら、少しずつ「走れる体」を作っていくのが正解です。

ウォーキング：速歩。「ややキツい」と感じつつも笑顔で会話ができる速度が理想

ジョギング：健康向けの運動。速度は人それぞれだが、笑顔で走り続けられるペース

ランニング：競技向けのスポーツ。とにかく走るスピードが求められる。

まとめ：正しい知識が「健康」を運んでくる

ランニングは、最も気軽で今すぐに始められる素晴らしい運動です。しかし、正しい道具選びを怠ると、せっかくの健康習慣が苦痛に変わってしまいます。

家にある普通のスニーカーは避ける 初心者は軽量モデルではなくクッション性を重視する 必ず実店舗で試し履きをする 正しい履き方で、膝への負担を最小限に抑える

この基本をしっかり守るだけで、あなたのランニング生活の質は劇的に向上します。怪我のリスクを最小限に抑え、楽しみながら「一生モノの健康」を手に入れましょう！

