指原莉乃プロデュース「＝LOVE」、6月に国立競技場ライブ決定 グループ初のスタジアムライブに
指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVEが、きょう24日にKアリーナ横浜で開催された『LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE』に出演し、6月20日・21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて『＝LOVE STADIUM LIVE』を開催することがサプライズ発表された。MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブは＝LOVEにとって初のスタジアムライブとなり、自身最大規模となる。
【写真】MUFGスタジアム（国立競技場）ライブがサプライズ発表された様子
＝LOVEは、昨年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録。作詞を手掛けた指原は、同曲において『第67回 輝く！日本レコード大賞』の作詞賞を受賞している。
本日のイベントでは、＝LOVEそして姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演。＝LOVEは、「とくべチュ、して」のほか、最新曲「ラブソングに襲われる」、人気曲の「絶対アイドル辞めないで」「Oh！Darling」「青春"サブリミナル"」など全13曲を披露。また=LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループの「イコノイジョイ」による「トリプルデート」も披露され、会場を大いに盛り上げた。
＝LOVEは、4月1日に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日・19日の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて=LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』ファイナル公演の開催も控えている。
＝LOVEは、昨年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録。作詞を手掛けた指原は、同曲において『第67回 輝く！日本レコード大賞』の作詞賞を受賞している。
本日のイベントでは、＝LOVEそして姉妹グループの≠ME、≒JOYの3グループが出演。＝LOVEは、「とくべチュ、して」のほか、最新曲「ラブソングに襲われる」、人気曲の「絶対アイドル辞めないで」「Oh！Darling」「青春"サブリミナル"」など全13曲を披露。また=LOVEのライブ後には、＝LOVE・≠ME・≒JOY3グループの「イコノイジョイ」による「トリプルデート」も披露され、会場を大いに盛り上げた。
＝LOVEは、4月1日に20thシングルを発売することが発表されており、4月18日・19日の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて=LOVE 8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』ファイナル公演の開催も控えている。