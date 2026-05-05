3月、沖縄県・尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域内で活動する中国の海洋調査船（第11管区海上保安本部提供）第11管区海上保安本部（那覇）は5日午前11時35分ごろ、沖縄県・尖閣諸島沖の排他的経済水域（EEZ）で、中国の海洋調査船がパイプのような物を海中に下ろしているのを確認した。日本側の同意がない海洋の科学的調査は認められないとして、巡視船が無線で中止を求めた。調査船を確認したのは尖閣諸島の魚釣島の西北西約6