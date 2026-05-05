米Appleは5月4日（現地時間）、6月のプライド月間に向けて、LGBTQ+コミュニティを称える2026年版「Pride Collection」を発表した。今年のコレクションには、新作の「Apple Watch プライドエディション スポーツループ」をはじめ、Apple Watch向け文字盤「Pride Luminance」、iPhoneおよびiPad向け壁紙が含まれる。新作のプライドエディション スポーツループは、11色のナイロン糸を編み込んで作られている。緻密な織りによって色か