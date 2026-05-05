韓国発ラグジュアリービューティーブランド「Sulwhasoo（ソルファス）」が、2026年5月6日（水）から5月12日（火）まで、@cosme TOKYO ポップアップストア1階にて期間限定イベント「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」を開催します。60年にわたる高麗人参研究と独自の美意識が融合した空間で、ブランドの世界観と珠玉のエイジングケア*をたっぷり体感できる注目イベントです。 ソルファス人気製品を一堂