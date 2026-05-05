高市早苗首相は5日夜、5日間のベトナム・オーストラリア訪問を終え、日本に帰国しました。高市首相は訪問中、緊迫が続く中東情勢や経済的威圧を強める中国を念頭に、両国とエネルギーや重要鉱物の供給網強化など経済安全保障分野での協力強化を確認しました。また、ベトナムでは、提唱から10年となる「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想を、厳しさを増す国際情勢に対応させる形で進化させる方針を打ち出し、各国と経済安全