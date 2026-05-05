私（ヒナ）は、2人の子ども（タク・8才、ネネ・6才）を育てるシングルマザーです。実家を相続したので幸い住む場所はありますが、それでも子どもを育てるのは金銭的に大変です。そんななか兄のヤスタカが亡くなり、子どもがいなければ遺産の4分の1が私に入ることが分かりました。なのに義姉のリエちゃんが「妊娠している」と言い出したから、私はDNA鑑定を要求したのです。そして最終的に、リエちゃんからは縁を切られてしまいまし