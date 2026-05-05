◇MLB アストロズ-ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間6日のアストロズ戦に今季6度目の先発登板を予定しています。大谷選手は今季5試合の登板で2勝1敗、防御率0.60をマーク。前回登板の4月29日マーリンズ戦は6回2失点(自責1)で今季初黒星となりましたが、5試合すべて6回を投げて、きっちり試合をつくっています。前回登板からは中6日での登板。ロバーツ監督は5日の試合前に「明日も打ち