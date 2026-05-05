L’Arc〜en〜Cielのボーカルとしても活躍するHYDEさんが、日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（5日・24時24分放送）に出演。ソロデビュー25周年のHYDEさんにとって、“歌うとは何か？”などを語ります。番組は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた思いや背景を丁寧にひもときながら、スタジオライブを披露する音楽番組です。timeleszの菊池風磨さん（31）と俳優の畑芽育さん（24）がMCを務めます。ト