ベトナムとオーストラリアを訪問している高市首相は、一連の日程を終えました。今回の成果と課題を高市首相に同行してオーストラリアにいる、政治部の渡邊翔記者に聞きます。きょう首脳会談が行われた首都キャンベラの連邦議会です。今回の大きなテーマは、中東情勢の悪化によるエネルギー危機を意識した「資源外交」でしたが、「お互いにとってウィンウィンの合意」というのがキーワードになりました。オーストラリアとは、日本が