「夫の家庭を壊すまで」でテレ東の配信最高記録を持つ松本まりかが「元科捜研の主婦」では“家族一丸”でゴールデン帯の配信記録も最速更新‼第1話見逃し配信の再生数がテレ東ゴールデン帯史上最速で150万回突破＆放送後1週間再生数でもテレ東ゴールデン歴代最高を更新中‼(TVer DATA MARKETINGにて算出)