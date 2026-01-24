『プリンセッション・オーケストラ』第39話「ここから始めよう」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第39話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第39話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第39話「ここから始めよう」＞
とうとう始まったプリフェスは最初から最⾼潮。今までみなもたちが知り合った⼥の⼦たちもいろいろな出し物で参加しています。そしてみなもたちは⾵花姉妹を待ちます。なつが整えてくれた舞台で、共に歌う為に。
＞＞＞第39話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
