西友・リヴィンが本気を出した「恵方巻」！海鮮派も肉派も思わずうなる大満足の全ラインアップ《予約は1月24日まで》
西友・リヴィン各店で恵方巻きの予約受付が始まりました。2026年2月2日または3日受取分の予約ができ、予約することで当日価格から10％引きの特典もあります。縁起物の恵方巻きで節分を華やかに迎えましょう。
予約受付期間は、2026年1月7日から1月24日23時59分まで。
どれも具材たっぷりで食べ応えあるわ...
●サーモン恵方巻
脂が乗ったサーモンの濃厚な旨味が主役の太巻です。サーモンは口の中でとろけるような食感。シンプルながら素材の良さが楽しめます。
価格は1本1164円、ハーフ582円です。
●七福海鮮恵方巻
いろいろな海鮮具材が入っていて、味わいに厚みと変化があり最後まで楽しめます。魚の旨味・ぷちぷちしたとびこの食感がアクセントに。
価格は1本1358円、ハーフ679円です。
●本鮪入りマグロの恵方巻
マグロの身がたっぷりと入っていて食べ応えのある太巻。さっぱりとしつつもコクがあり、酢飯と相性抜群です。
価格は1本1164円、ハーフ582円です。
●3種の海鮮恵方巻 ハーフセット
サーモン・マグロ・いろいろな海鮮の個性が一度に楽しめるセット。家族やシェアして食べるのにもぴったりで、味の違いを食べ比べできるのが魅力です。
価格は1セット1798円です。
●ローストビーフ恵方巻
海鮮が苦手な人や、肉派の人におすすめのローストビーフが入った太巻。しっとりジューシーなローストビーフと、酢飯の相性がとても良いですよ。
価格はハーフ582円です。
●具材こぼれる極上海鮮恵方巻
本マグロやほたて、つぶ貝、いくらなどいろいろな具材が、こぼれるほど入ったボリューム満点な太巻。いろいろな海鮮を楽しめ、満足度の高い一品です。
価格は1本2719円です。
※価格はすべて税込みです。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部