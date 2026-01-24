西友・リヴィンが本気を出した「恵方巻」！海鮮派も肉派も思わずうなる大満足の全ラインアップ《予約は1月24日まで》

西友・リヴィン各店で恵方巻きの予約受付が始まりました。2026年2月2日または3日受取分の予約ができ、予約することで当日価格から10％引きの特典もあります。縁起物の恵方巻きで節分を華やかに迎えましょう。

予約受付期間は、2026年1月7日から1月24日23時59分まで。

どれも具材たっぷりで食べ応えあるわ...

●サーモン恵方巻

脂が乗ったサーモンの濃厚な旨味が主役の太巻です。サーモンは口の中でとろけるような食感。シンプルながら素材の良さが楽しめます。

価格は1本1164円、ハーフ582円です。

●七福海鮮恵方巻

いろいろな海鮮具材が入っていて、味わいに厚みと変化があり最後まで楽しめます。魚の旨味・ぷちぷちしたとびこの食感がアクセントに。

価格は1本1358円、ハーフ679円です。

●本鮪入りマグロの恵方巻

マグロの身がたっぷりと入っていて食べ応えのある太巻。さっぱりとしつつもコクがあり、酢飯と相性抜群です。

価格は1本1164円、ハーフ582円です。

●3種の海鮮恵方巻 ハーフセット

サーモン・マグロ・いろいろな海鮮の個性が一度に楽しめるセット。家族やシェアして食べるのにもぴったりで、味の違いを食べ比べできるのが魅力です。

価格は1セット1798円です。

●ローストビーフ恵方巻

海鮮が苦手な人や、肉派の人におすすめのローストビーフが入った太巻。しっとりジューシーなローストビーフと、酢飯の相性がとても良いですよ。

価格はハーフ582円です。

●具材こぼれる極上海鮮恵方巻

本マグロやほたて、つぶ貝、いくらなどいろいろな具材が、こぼれるほど入ったボリューム満点な太巻。いろいろな海鮮を楽しめ、満足度の高い一品です。

価格は1本2719円です。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部