生まれつき脳障害があるという猫。さらに目が見えないそう。それでも、7年前の"子猫時代"から続けているお仕事があるそうで...？意外なお仕事をこなす姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で32万回表示を突破し、「お利口さん」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：先輩猫のご飯を見守る『パヤパヤ子猫』→７年後……とんでもなく尊いビフォーアフター】

変わらず続けているお仕事とは...？

Xアカウント「ちぼ」に投稿されたのは、猫の『こもち』ちゃん。通称こもちゃんです。

こもちゃんは先天性の脳障害があり、目が見えないそう。当時は大きくなれないかもしれないといわれたそうですが、立派に成長したとのこと。そんなこもちゃんは7年前から変わらず、あることをしてくれるといいます。

それは同居猫のご飯を見守ることだそう。同居猫が食べている横に座り込み、皿の方へ視線を落としているというこもちゃん。見えないはずなのに、まるで見えているかのようなのだとか。飼い主さんによると、こもちゃんは『ご飯見守り隊』なのだといいます。隙あらばご飯を狙おうとしている可能性もあるそうですが、微笑ましい限りです。

そして他の投稿では、飼い主さんがトイレへ行って片づけたかどうかを確認したり、一緒にXを見たりと様々なことを見守っているこもちゃんの姿が見られました。たとえ障害があっても、それを感じさせないくらい視野が広いこもちゃんなのでした。

こもちゃんがお仕事をする姿に絶賛の嵐

ご飯を見守るこもちゃんを見た方たちから「見守ってる姿最高」「優しい時間ですな～」などの声が寄せられていました。

見守るこもちゃんの姿が可愛すぎてXユーザーから称賛の声が多く上がりました。

Xアカウント「ちぼ」では、こもちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。きっと今日もこもちゃんは『見守る』お仕事を頑張っていることでしょう。

