【コジコジ】ハンカチやエコバッグなどカワイイ雑貨アイテムが登場！
『コジコジ』の雑貨アイテムが、ブルーミング中西から登場することが決定。2026年1月28日（水）より、ブルーミング中西直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】及び、全国の一部百貨店にて、コジコジのハンカチやエコバッグなどの雑貨アイテムが販売開始される。
＞＞＞『コジコジ』アイテムをチェック！（写真12点）
『コジコジ』は、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は ”人間を楽しませる” という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品だ。アニメは1997年に放送が開始され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。
そんな、さくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグ作品の決定版『コジコジ』のアイテムが新登場。 完璧にピュアな存在ゆえに無為自然に生きているコジコジの、邪気のない新鮮かつ真理だったりする発言や、メルヘンの国を舞台に住人達が繰り広げる日常の独特な世界観を、ハンカチやエコバッグなどの雑貨アイテムに落とし込んでいる。
商品は、「プリントハンカチーフ」「スマホもめがねもふけるハンカチーフ」「ガーゼハンカチーフ」「タオルハンカチーフ」「ポーチ」「エコバッグ」など、作品の魅力をぎゅっと凝縮した多彩なデザインをラインアップ。
気分やシーンに合わせて、アイテム同士のコーディネートも楽しんでほしい。
（C） さくらももこ
