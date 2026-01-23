¡Ú¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¡Û¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡×´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡Ç»¸ü¤Ê¤á¤é¤«¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à
¡¡DAY TO LIFE¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¡×¤¬¡¢¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡×¤ò2·î1Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ï¤ï¤ï¤Ã¡Ä¤È¤í¤Ã¤È¤í¡Ä¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤Î¤»¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢À¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥«¥«¥ª¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï340±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Æ±·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥ÑÁ´Å¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£