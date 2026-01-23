¿áÀã¤ÇàÊÌ¸¤á¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿½©ÅÄ¸¤¡ÄÉ¹ÅÀ²¼¤Ç¤â¡Ö¶Ë³Ú¤À¥ï¥ó¡×¡ª¡©»ô¤¤¼ç¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¶ÃØ³¡Ö¥ê¥¢¥ëÆî¶ËÊª¸ì¡×¡ÖÀãÁü¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤Þ¡¼¤À¤Þ¤ÀÊ¿µ¤¡£°Å·¸õ¤¬Âç¹¥¤¤Ê½©ÅÄ¸¤¡£Àã¤È´¨¤¤¶õµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤Å·µ¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¿È¤ÏËÌ¶Ë·§¡© Àã¤À¤ë¤Þ¾õÂÖ¤Ç¡Èº÷Å¨¡É¤¹¤ë½©ÅÄ¸¤
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½©ÅÄ¸¤¤Î»Ñ¤¬¡¢X¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄ¸¤¤ÏÀã¹ñ¸¶»º¤Ç¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ©À¸¤·¤¿Ë¤«¤ÊÈïÌÓ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢´¨¤µ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸¤¼ï¡£º£¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½©ÅÄ¸¤¤Î¡Ö½ã¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê10ºÐ¡¦½÷¤Î»Ò¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÃæ¡¢¤Ú¤¿¤ó¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ó¤À½ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢´é¤âÂÎ¤â¿¿¤ÃÇò¡£ËÜÍè¤Ï¸×ÌÓ¡Ê¤È¤é¤²¡Ë¤ÎÌÓÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¡ÈÊÌ¸¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤½¤Ð¤Ç¿áÀã¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤½¤¦¡£°ìÊý¤Î½ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢1.4Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÇò½©ÅÄ¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö½©ÅÄ¸¤ ½ã¡§Akita Inu Jun¡×¤µ¤ó¡Ê@AkitaInuJun1¡Ë¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡× ¶Ã¤¤ÎÂÑ´¨ËÜÇ½
¡¼¡¼»£±ÆÆü»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¸áÁ°Ãæ¡¢¼Ö¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î»¶Êâ¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤É¤¤¿áÀã¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´í¸±¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ë¤¢¤ë»ÔÌò½ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ç½ã¤Î´é¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ë¡£»ä¤Î¼ê¤Ï¤«¤¸¤«¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤âÀã¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¼Ö¤ËÌá¤Ã¤ÆÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Øµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¾õÂÖ¤Ë¡£²¿¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²È¤ËÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°Ãæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£½ã¤Ïµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Åà¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢Àã¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅß¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Öµ¢Âð¸å¤Ï¡¢Í¼Êý¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¤¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿»¶Êâ¤Ø¡£½ã¤¬Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶á½ê¤Î¤ªÂð¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼°ì½ï¤ËÀã¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö»ä¤Î»¶Êâ¥«¥Ð¥ó¤ò¿¨¤Ã¤¿¤é¡¢Åà¤Ã¤Æ¥«¥Á¥ó¥³¥Á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤âÅà¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡Ù¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·½Å¤ÍÃå¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»¶Êâ¤ò¤¹¤ì¤Ð½ë¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿áÀã¤ÎÃæ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°½ã¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÈÉÔÆ°¤Î»þ´Ö¡É¡¢»ä¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼½ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ²º¤ä¤«¡£°ìÅ¾¡¢ÅÜ¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ£¤ò»É¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¡¢»¶ÊâÃæ¡¢ÆÍÁ³¡¢½ã¤ÎÁ°¤Ë¸¤¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÁ°Â¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ÆÆ°¤¤òÉõ¤¸¡¢¸£À©¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ã¤Ë¤Ï¼Â¤ÎÌ¼¡¦Å·¤È¡¢Â¹¤Î¥¢¥¥é¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â½ã¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯2É¤¤Ï½ã¤Î¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ½ã¤Î¹ÔÆ°¤Ï¶µ¤¨Í¡¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤ËÌ²¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦10ºÐ¤Ë¤Ê¤ë½ã¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£Å·¤ä¥¢¥¥é¤È°ì½ï¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤ÏÊÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Ï½ã¤¬°ìÈÖ¸µµ¤¤Ç¡¢´¨¤µ¤â°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×
¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÆ°¤¸¤Ê¤µ¡É¤Ë»×¤ï¤º´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë