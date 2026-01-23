1月1日にヴィジュアル系ロックバンド「SHAZNA」のボーカル・IZAM（53）との離婚を発表した女優・吉岡美穂（45）。

【写真】髪をバッサリ切って「ボブヘア」になった吉岡美穂（45）。他、かつては左薬指に指輪をはめていた吉岡や、自転車を颯爽と漕ぐ姿も

吉岡は自身のインスタグラムで《パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました》と、夫婦連名の文書で報告。だが、その予兆は3年前から起きていた──。

"癒やし系"タレントとしてブレイクした吉岡は、2006年にIZAMと結婚。現在は長男（18）、長女（17）、次男（15）の母として育児と仕事を両立しているが、以前は"鬼嫁キャラ"として夫婦でバラエティー番組にも出演していた。テレビ局関係者が語る。

「IZAMさんはテレビ番組に出演し、久しぶりに女装したときに『なんでやるの？ 振り出しに戻るの？』と、吉岡さんから問い詰められ『"妻よりきれい"と書かれるのがイヤみたいです』と、その鬼嫁ぶりの一端を明かしていました。

一方、吉岡さんも番組内のトークで、育児に必要な生活費をIZAMさんが上げないことや、胸元の開いた服や（下着が透けるため）白いスカートの着用を禁止されているといったエピソードを披露。 IZAMさんが娘さんのミニスカートを捨てることもあったそうです」

そんななか、2023年にはNEWSポストセブンが税金滞納による自宅の「差押さえ処分」により、前年の土地と建物が都によって一時的に差押さえられていたことを報じた（同処分は1年で解除）。 IZAM本人はNEWSポストセブンの取材に「全額お支払い済みです」とした上で、滞納の理由について「コロナの感染拡大に伴い、舞台やライブが完全自粛となり、公演の赤字を全て負担したため」などと説明していた。

「彼は思い立ったらすぐ行動に移すタイプで、2008年には劇団を旗揚げし、新宿にバーも開店しています。ほとんど自宅にいなかったIZAMさんはコロナ禍のなか、次第に家で過ごす時間が増えていたと言います。吉岡さんはあるインタビューで、自宅にいる夫が朝からドラマ『半沢直樹』を見ている姿に『（危機感のない姿に）腹だたしく感じたときもあった』と語ったこともありました」（同前）

吉岡美穂とIZAMにとっての"離婚の予兆"

そんな吉岡のSNSに異変が生じ始めたのは、差押え報道の数年前からだった。スポーツ紙記者が語る。

「以前はSNSに家族写真がたびたび投稿されていましたが、2023年4月を最後にIZAMさんの写真を投稿することが減っていきました。同年10月に元モー娘。の市井紗耶香さん（42）と会ったことを綴る投稿では薬指に指輪をしていましたが、それ以降は外されています。昨年2月にはデビュー以来25年間、所属していた事務所からの独立を発表し、長かった髪をバッサリ切ってボブヘアにして周囲を驚かせました」

水面下で新生活の準備を進めていたということだろうか。前出・スポーツ紙記者が続ける。

「離婚を発表して3週間ほどが経ちましたが、2人とも詳細については明かしていません。吉岡さんはこれまで過ごしてきた家で子どもたちの育児をしています。

彼女は以前、IZAMさんとイベントに出席したときに、『今はお母さんとしての顔もありますが、やっぱり女性としてみてもらいたい。あなたの隣にいる女性が自然と鬼嫁になるのよ』などと話していましたが、それは彼女の本心だったのかもしれません」

結婚して20年、「鬼嫁キャラ」から解放された吉岡だった。