¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¾åÌîÍ¦´õ¤ËÆñÊÊ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë¤ÏÇ®»ëÀþ¡Ä¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå¤¬ÃÄÂÎ¤ÎÏ©ÀþÊÑ¹¹¤ò¾¡¼ê¤ËÍ½¹ð
¡¡£Ä£Ä£Ô¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢ÂçÃÀ²á¤®¤ëÃÄÂÎ¤ÎÏ©ÀþÊÑ¹¹¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï£²£µÆü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢£³£×£Á£ÙÀï¤Ç£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé¡õ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££±ËÜÌÜ¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¡¢£²ËÜÌÜ¤Ë£Ë£Ï¡½£Ä²¦ºÂ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ëÊÑÂ§¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ëµ¼Ô¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥¹¥ÞÆÃÍ¤Î´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÆþÅ¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃíÊ¸¡£¡ÖÃ±½ã¤ËÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾åÌî¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤¿¤¤¡£°ì¿Í¤À¤±¥Ù¥ë¥È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢½÷À¤¬¾åÌî¤Ë¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤Ã¤Æ¤ë¤»¤¤¤Ç²ñ¾ì¤«¤é¥ª¥¸¥µ¥ó¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µö¤»¤Ê¤¤¡£²¶¤Îµá¤á¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë¤Ò¤¬¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤Ä©ÀïÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾åÌî¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤ÇÁ°¾¥Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¦¥½¤À¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤ÇÈáÁÔ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Î¢¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÅöÆü¾¡¤Ã¤Æ¡Ø¥¥ã¡¼¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¤À¤í¤¦¡¢¤É¤¦¤»¡£²¶¤Ê¤é¤½¤¦¤¹¤ë¡×¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ËèÅÙ¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯Ãæ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò£²ËÜ¤È¤âÃ¥¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¸À¸¢¤òÆÀ¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¥¢¥¤¥É¥ëÏ©Àþ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¡¢¥Ö¥µ¥¤¥¯¤ÊÈÓÌî¡ÊÍºµ®¡Ë¤òÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤À¡£²¿¤·¤í¥¢¥á¥Õ¥È¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤À¤«¤é¤Ê¡×¤È¼ºÎé¤«¤Ä¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ïà¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤Ç¡¢£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤è¤Í¡£»î¹ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¶»ÌÓ¤ò¤½¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£¶»ÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¿¤é¼ã¤¤»þ¤ÎÉðÆ£¡Ê·É»Ê¡Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤ÇÎ©¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¡Ä¡×¤ÈµÞ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î°ïºà¤Ï²¶¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¡¢¶»ÌÓ¤òÀ¸¤ä¤µ¤»¤ë¤Î¤¬²¶¤ÎÌ³¤á¤À¡×¤È¡¢Ææ¤Î»ÈÌ¿´¶¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß´³¤¹¤È¡Ö¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç²ñ¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç²ñ¼Ò¤¬·¹¤¤¤¿¤é²¶¤ÏÃÎ¤é¤ó¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤ËÅÇ¤¼Î¤ÆÀéÄ»Â¤Ç£²¸®ÌÜ¤Ø¡£¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£