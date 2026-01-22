¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥ï¥ó¥Àー¡×¤Ë¥í¥¼¥Ã¥¿»²Àï¡ª Nintendo Switch 2 Edition¤¬3·î26ÆüÈ¯Çä·èÄê
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー Nintendo Switch 2 Edition + ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò3·î26Æü¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー Nintendo Switch 2 Edition + ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー¡×¤ÎNintendo Switch 2ÈÇ¡£SwitchÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î22Æü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¯ÇäÆü¤¬3·î26Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁàºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥í¥¼¥Ã¥¿¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Þ¥ê¥ª¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÀÇ½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥³¤¬¥¢¥·¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£2¿Í°Ê¾å¤ÇÍ·¤Ö¾ì¹ç¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ò¼«Í³¤ËÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¥³¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤¿¤êÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥ï¥ó¥Àー¡×¤Î¥³ー¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿·±Îý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥¥Î¥Ô¥ªÃµ¸¡·±Îý½ê¡×¡¢¥¯¥Ã¥Ñ7¿Í½°¤òÄÉ¤¦¡Ö¥¯¥Ã¥Ñ7¿Í½°¡×¡¢¥À¥áー¥¸¤äÍî²¼¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤¿¤¹¤±¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3·î26Æü¤Ë¤Ï¥¾¥¦¥Þ¥ê¥ª¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Êamiibo¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¤¤¤í¤ó¤Ê¡Ö¥×¥é¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð | ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º ¥ï¥ó¥Àー Nintendo Switch 2 Edition + ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ñー¥¯¡Û