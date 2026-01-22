GK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤Ï¡ÈÌµ¼ºÅÀ¡ÉÃæ¹ñGK¤È¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¼é¸î¿À¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤Ø¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¼é¸î¿À¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£U-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï24Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ø¡£GK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¥ê¡¼¥°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï1¼ºÅÀ¤Î¤ß¡£¹ÓÌÚ¤Ï°µ´¬¤Î¼éÈ÷¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½à·è¾¡¡¦´Ú¹ñÀï¤Ç¤âÍ×½ê¤Ç¥´¡¼¥ëÏÈÆâ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¥»¡¼¥Ö¡£»ß¤á¤ì¤Ð»ß¤á¤ë¤Û¤É¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖ¤Ï½àÈ÷¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¾ìÌÌ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤»ÑÀª¤Ç½àÈ÷¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤Î¤ÏU-23Ãæ¹ñÂåÉ½¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ë·ø¼é¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£GK¤Î¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª(ÀÄÅçÀ¾³¤´ß/Ãæ¹ñ)¤ÏA¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿°ïºà¡£½à¡¹·è¾¡¡¦¥¦¥º¥Ù¥¯¥¹¥¿¥óÀï¤Ç¤â¡¢28ËÜ¤ÎÈï¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢PKÀï¤Ç¤â¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¹ÓÌÚ¼«¿È¤âÁê¼êGK¤Î¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤È¾Î»¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ç¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡3Ç¯Á°¤ÎU17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇU-17ÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¡¢¹ÓÌÚ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÀ¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½àÈ÷¤Î¤È¤³¤í¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤½àÈ÷¡£¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¡¢¤É¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÍ½Â¬¤Ç¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¾Þ¤È¤·¤ÆºÇÍ¥½¨GK¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¤º¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î(¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë)¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
