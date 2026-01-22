ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、期間限定の「タルタルザンギ」「回鍋肉」コンビメニューを2026年1月21日に発売。

ハンバーグディッシュに加えハンバーグステーキも用意

「タルタルザンギ＆ハンバーグディッシュ」は、「ザンギ＆ポテト」のジューシーなザンギに、トマトが入ったタルタルソースがたっぷりとかかっている。さらに、同チェーンオリジナルのハンバーグソースをかけることで、チキン南蛮のような味わいを楽しめる。

価格は、Sサイズが1480円（以下全て税込）、Mサイズが1660円、Lサイズが1970円。

「回鍋肉＆ハンバーグディッシュ」は、キャベツやピーマン、赤ピーマン、黄ピーマンなどの彩り豊かな野菜を、やわらかい食感の豚肉と合わせ、辛さひかえめの味噌ダレと絡めている。今年は味噌感がさらにアップしたといい、よりご飯が進むコクのある味わいに仕上げている。

価格は、Sサイズが1560円、Mサイズが1740円、Lサイズが2050円。

このほか、「タルタルザンギ＆ハンバーグステーキ」（1320円〜1810円）、「回鍋肉＆ハンバーグステーキ」（1400円〜1890円）を用意する。テイクアウトおよび宅配にも対応する。