大丸梅田店（大阪市北区）地階西イベントスペースに1月21日、北海道発の冬季限定スイーツブランド「SNOWS」が期間限定でオープンした。



素材へのこだわりから冬季限定で展開する「SNOWS」は、常設店を持たず、オンラインショップや各地でのポップアップストアを中心に販売している。直営の放牧酪農場で搾った濃厚でコクのある冬の放牧牛乳をはじめ、北海道産にこだわった上質な原材料を使用しているという。



今回は、なめらかな口どけの生チョコレートをカリッとしたラングドシャでサンドした代表商品「スノーサンド」のバレンタイン限定缶をはじめ、森の木々を連想させるフォルムとサクサク食感が魅力のクリスピーチョコレート「森ノ木」に北海道産フリーズドライイチゴを組み合わせたバレンタイン限定フレーバー「森ノ木 赤」などをラインアップ。さらに、ミルクのコクを引き⽴てたカスタードクリームを、ほのかな塩味がアクセントのふっくらとしたパイの層に注ぎ、ビターなカカオが香るチョコレートで包んだバレンタイン新商品「雪まくら」（チョコレートカスタードクリームパイ）も販売する。



商品は、「雪まくら」（1箱4個入、2,484円）、「スノーサンド VD缶」（白・黒 各3個入、2,052円）、「スノーボール 黒」（9個入、1,728円）、「スノーチップス」（1箱4袋入、1,485円）、「森ノ木 黒」（1箱8本入、1,242円）、「森ノ木 赤」（8本入、1,512円）。



営業時間は10時～20時。デジタル入場整理券（LINEミニアプリ）による抽選予約制。フリー入場の開始時間は14時30分～15時30分頃を予定している。詳細は大丸梅田店公式サイトで確認できる。開催は2月14日まで。