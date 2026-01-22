MLB通算113勝を挙げているホセ・キンタナ投手（36＝ブルワーズをFA）が3月に開催セル第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でコロンビア代表の主将を務めることが決まった。21日（同22日）、同国野球連盟が発表した。

キンタナは12年にホワイトソックスでメジャーデビューし、先発左腕として過去6回、シーズン2桁勝利を記録。昨季はブルワーズで24試合に登板し11勝7敗、防御率3・96だった。

昨年10月のドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では初回に大谷に先頭打者本塁打を浴び、大谷の3発＆7回途中2安打無失点10奪三振で“伝説の日”のきっかけを与えてしまった。

2023年の前回大会は春季キャンプ中に肋骨を負傷したため欠場。2017年以来、2大会ぶりの代表復帰となる。

大リーグ公式サイト「MLB.com」は、まだ発表されていないもののブレーブスなどでMLB通算81勝を挙げているフリオ・テヘランとともに先発ローテーションを組む可能性が高いと報じた。

コロンビアは1次ラウンドA組に入っており、プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマと対戦する。